Mafie: la "mala" si sostituisce "al cravattaro", le mani dei clan su Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Il primo è di tipo economico” perché chi presta soldi detta le condizioni per riaverli; il secondo motivo è quello che rende ancora più forte l’organizzazione perché “lo scambio di denaro con il cittadino o l’imprenditore è il primo patto non scritto che genera un legame con il territorio, in una formula immediata e irrevocabile. L’imbarazzo e il silenzio della vittima del prestito a tasso usuraio crea la relazione con chi lo concede. Non c’è rapporto criminale o mafioso che nasca a Roma privo di questo elemento fondativo dell’economia criminale romana”. Ma il tradizionale sistema usuraio da sempre presente a Roma, è stato “revisionato” dal metodo mafioso. “Volenze, sequestri di persona, gambizzazioni e pestaggi –si legge- sono modalità tipiche del metodo romano del recupero crediti, che non risparmia neppure personaggi famosi o vicini al mondo della politica. E che molto spesso termina con l’appropriazione indebita dell’attività dell’usurato, dei suoi beni o dei suoi potenziali investimenti futuri”. (Rer)