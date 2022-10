Governo: Usic, buon lavoro a nuovo esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic) "augura buon lavoro al nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni e ai nuovi ministri della Difesa e dell'Interno. Auspichiamo che il nuovo governo concluda in tempi brevi il percorso di sindacalizzazione delle Forze Armate affinché vengano salvaguardati i diritti di donne e uomini in divisa. Usic è pronta a collaborare con l'Esecutivo per intraprendere questo percorso di rinnovamento che attende da anni". Lo dichiara Antonio Tarallo, segretario generale dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic). (Rin)