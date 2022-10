Governo: ministri in arrivo al Quirinale per il giuramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Al Quirinale iniziano ad arrivare i primi ministri per il giuramento del nuovo governo Meloni, che si terrà oggi alle ore 10. Hanno già varcato la soglia del palazzo Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, Maria Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Daniela Santanchè, ministro del Turismo, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali, Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali, Anna Maria Bernini, ministro per l’Università e la ricerca, e Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione. Piazza del Quirinale blindata per l’occasione, con via del Quirinale chiusa al traffico.(Rin)