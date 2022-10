Roma: 5 arresti in operazione antidroga, spacciavano nel quartiere Prenestino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Cinque persone sono state arrestate in un'unica operazione antidroga svolta dagli agenti della questura di Roma nel quartiere Prenestino. Il gruppo di arrestati sono tutti italiani di 58, 22, 24, 27 e 20 anni gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si inserisce all'interno di un'organizzata attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere ad alta densità criminale denominato "Giorgio Morandi". Gli agenti, appostatisi nei pressi di via Giorgio Morandi, hanno fermato un ragazzo per un controllo di routine, che ha portato poi i poliziotti ad effettuare una perquisizione domiciliare. Sulla scrivania del monolocale è stata subito individuata della sostanza polverosa ancora da "tagliare" ma, mentre gli agenti stavano ancora controllando il resto dell'abitazione, è suonato il campanello d'ingresso. I poliziotti hanno quindi aperto la porta, evitando peró di farsi vedere dalle persone che stavano entrando. I quattro sono stati bloccati e arrestati poiché in possesso di più di mezzo chilo di cocaina. Inoltre, a seguito della perquisizione dell'appartamento di un altro degli arrestati, sono stati sequestrati circa 12mila euro, probabile frutto delle attività illecite. Convalidato l'arresto, 4 persone sono state condannate a 4 anni e sono state trasportate in carcere, mentre uno è ai domiciliari.(Rer)