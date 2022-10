Governo: Milani (Fd'I), con Meloni Italia cambia passo, determinazione più forte di difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra presidente Giorgia Meloni è il presidente del Consiglio, la prima donna a guidare la Nazione. Per noi è un orgoglio, una rivincita sul pensiero 'unico' della sinistra secondo cui non esiste un'alternativa democratica alla loro politica". Lo dichiara in una nota il deputato e coordinatore di Fratelli d'Italia, Massimo Milani. "E' un momento decisivo, un cambio di passo nella storia della nostra Italia, alle prese con difficoltà ed emergenze senza precedenti dalla seconda Guerra mondiale. Ma anche questo non è un punto di arrivo, bensì di partenza perché ad attenderci c'è una intera nazione alla quale dare risposte e certezze. La vera verifica di governo sarà il suo operato. Sappiamo che la strada è in salita, vista la situazione emergenziale che viviamo, ma la determinazione a risollevare le sorti della nostra nazione è superiore a qualunque difficoltà. Il governo che nasce oggi - conclude - ha sulle spalle il futuro dell'Italia, la quale dovrà tornare ad essere protagonista e a crescere economicamente con politiche efficaci per famiglie ed imprese senza dimenticare un sostegno mirato ai più deboli. A Giorgia e a tutta la squadra di governo vanno i mie migliori auguri e l'incitazione a fare bene!". (Rin)