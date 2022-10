Iran: gruppo hacker Black Reward riesce a violare sistemi Autorità sviluppo e produzione energia atomica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di hacker Black Reward ha annunciato di aver violato il sistema di posta elettronica interno dell'Autorità per lo sviluppo e la produzione dell'energia atomica, minacciando di pubblicare documenti relativi al programma nucleare iraniano. In un messaggio sul suo profilo Twitter diramato ieri sera il gruppo ha concesso 24 ore per rilasciare tutti i detenuti politici e i manifestanti, minacciando di pubblicare tutti i documenti relativi al programma nucleare. L’attacco giunge mentre in Iran proseguono le proteste contro il regime iniziate lo scorso 17 settembre contro la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale proprio per non aver indossato il velo in modo corretto. Secondo il Consiglio nazionale della resistenza iraniana almeno 400 persone sono state uccise, inclusi 23 minori, nella repressione delle dimostrazioni.(Res)