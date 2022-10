Governo: Usif, buon lavoro al nuovo governo e al ministro dell'Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione Sindacale Italiana Finanzieri (Usif) si congratula con il nuovo governo e augura buon lavoro all'Esecutivo e al ministro Giancarlo Giorgetti chiamato a guidare il ministero dell'Economia. Le donne e gli uomini in divisa sono pronti a collaborare per garantire i diritti di chi si occupa di sicurezza, al fine di ampliare la tutela dei cittadini. Il nuovo Esecutivo è chiamato a fronteggiare sfide importanti, tra cui il completamento del percorso di sindacalizzazione delle Forze Armate. Auspichiamo un intervento immediato in tal senso affinché siano colmate le lacune attualmente esistenti". Lo dichiara in una nota Vincenzo Piscozzo, segretario generale dell'Unione Sindacale Italiana Finanzieri (Usif). (Rin)