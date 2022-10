Governo: Floridia (M5s), sinceri auguri a Meloni e ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comunque la si pensi il giuramento di oggi dei nuovi ministri segna un passaggio storico per l'Italia. Giorgia Meloni sarà la prima presidente del Consiglio donna: a lei e alla sua squadra vanno i più sinceri auguri di buon lavoro per il bene del Paese e di tutti gli italiani. Lo scrive su Facebook di Barbara Floridia, capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato. "Qualche preoccupazione c'è, e non solo qualcuna, scorrendo i nomi dei ministri, ma anche degli stessi ministeri. Accorpare le pari opportunità alla famiglia e alla natalità è il chiaro messaggio politico di sottomettere i diritti civili a un'idea precostituita di società. Affiancare il "merito" al ministero dell'istruzione sembra voler fare pendere la bilancia tutta verso la competizione, dimenticando la funzione democratica, inclusiva e sociale della scuola. Quanto ai ministri, Giorgia Meloni ha parlato di "alto profilo" in queste settimane, ma a ben guardare si nota solo l'alta fedeltà dei suoi uomini ai ministeri chiave, conflitti d'interesse evidentissimi e scarsa credibilità sia interna che internazionale. Spero ovviamente di essere smentita: con una guerra nel cuore dell'Europa, la crisi energetica e dei prezzi, una legge di bilancio da chiudere entro l'anno, l'Italia non può permettersi passi falsi. Il Movimento 5 stelle - conclude - sarà lì a vigilare e a far sentire forte la propria voce, sempre e comunque nell'interesse degli italiani".(Rin)