Governo: Artusa (St), buon lavoro a Meloni, non faremo sconti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Auguriamo un buon lavoro al nuovo governo Meloni e auspichiamo, come categoria, un confronto con il ministro delle Infrastrutture e Mobilità, Matteo Salvini e la ministra del Turismo Daniela Santanché. Vigileremo e non faremo sconti". Così in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. "A Salvini è stato affidato un ruolo importantissimo in un Paese a vocazione turistica per la quale infrastrutture e mobilità saranno un pilastro fondamentale indispensabile ad attenuare la crisi in arrivo. Noi lo monitoreremo con attenzione come abbiamo fatto coi suoi predecessori e siamo disponibili fin da subito a portare il nostro contributo di idee e proposte concrete, al fine di rendere più efficaci, sostenibili e complementari al turismo e al trasporto pubblico locale", aggiunge Artusa. "Avevamo proposto la creazione di un ministero del turismo e della mobilità per quanto questi comparti siano interconnessi. Lavoreremo quindi perché questa coesione si realizzi nella sostanza - dice -. Per questo auspichiamo di poter confrontarci anche con il ministro Santanché. Turismo e mobilità hanno bisogno l'uno dell'altro e di camminare a braccetto". (Com)