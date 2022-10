Governo: Sibilia, durante incarico a ministero tante difficoltà e soddisfazioni, stato d'animo oggi è gratitudine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il giuramento del nuovo governo coincide per me con la fine dell'incarico al ministero dell'Interno. Quattro anni e mezzo fatti di tante soddisfazioni, ma anche tante difficoltà. Tre governi diversi, la guerra alle porte dell'Europa e una pandemia che mai dimenticherò per la mole di lavoro e per il senso di responsabilità che ci ha imposto". E' quanto scrive sui social il sottosegretario uscente all'Interno Carlo Sibilia. "Sono stato - ricorda - il cittadino italiano più giovane ad aver mai ricoperto la carica di Sottosegretario al Viminale. Ringrazio il Movimento 5 stelle che mi ha scelto per ricoprire questo ruolo in tutti gli ultimi tre governi che ha avuto il nostro Paese. Sono rimasto l'unico componente della mia forza politica con questa esperienza ad essere rimasto con orgoglio nel Movimento 5 Stelle. Ho dato il massimo ogni giorno per ripagare la fiducia riposta in me, comportandomi sempre con disciplina, onore e impegno costante. Non ho mai servito un padrone, ma ho sempre tenuto fede al mandato ricevuto dai cittadini. Ho restituito in questi anni più di 320.000 euro del mio stipendio per progetti utili alla collettività e alle piccole imprese, non considerando le indennità di carica per le funzioni ricoperte alle quali ho sempre rinunciato dal primo momento senza percepire neanche un centesimo. La parola che più di tutte descrive il mio stato d'animo oggi è: gratitudine". (Rin)