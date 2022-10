Pd: Pacini (Giovani Democratici Lombardia), o partito cambia o non ha più senso di esistere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, a Milano, si sono riuniti in assemblea regionale i giovani democratici della Lombardia. In quasi cento ragazze e ragazzi da tutte le province lombarde si sono ritrovati per parlare dei risultati del 25 settembre, del futuro del Partito Democratico e delle elezioni regionali della Lombardia. "E' scandaloso" afferma Lorenzo Pacini, segretario regionale, "che nonostante il disastro elettorale il segretario nazionale - dimissionario - e tutta la dirigenza nazionale parli ancora a nome del Partito su tutti i canali televisivi e dettino legge negli organi decisionali del Partito". Nonostante i numerosi interventi, una voce univoca emerge dall'assemblea: la richiesta di un rinnovamento profondo della dirigenza del Partito, nuovi volti - quindi - ma anche nuove idee e soprattutto un'organizzazione e gestione diversa rispetto a quella attuale. "Altro che rottamazione, vogliamo una rivoluzione! O il Partito cambia o non ha più senso di esistere" aggiunge Pacini. Sulle elezioni regionali, i giovani democratici si appellano a tutti i partiti oggi all'opposizione del governo lombardo: "Sedetevi dentro una stanza e uscite con una coalizione. Abbiamo la responsabilità di offrire un'alternativa agli elettori, di fronte al peggior governo mai esistito in Regione Lombardia. Le primarie sì ma solo se non sono la resa dei conti interni al PD".(Com)