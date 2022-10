Lavoro: al via manifestazione Cgil Cisl e Uil su salute e sicurezza, piazza gremita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica, fischi, bandiere dei tre maggiori sindacati italiani e una massiccia partecipazione. È tutto pronto per la manifestazione nazionale, indetta da Cgil, Cisl e Uil, dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in piazza Santi Apostoli, a Roma. Dai metalmeccanici al settore edile, arrivando fino al turismo e commercio, in piazza si sono riuniti lavoratori provenienti da diverse parti d'Italia per discutere il tema degli infortuni e delle morti sul posto di lavoro. (Rer)