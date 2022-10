Cina: Congresso Partito comunista, primo ministro fuori dal Comitato centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi membri del Comitato centrale dovranno ora selezionare i 25 membri del Politburo e le personalità che siederanno nel suo Comitato permanente, fulcro di tutti i processi decisionali. La futura composizione del Comitato permanente – che attualmente conta sette membri – sarà un importante barometro per misurare l’influenza di Xi all’interno del Partito e la sua capacità di promuovere uomini di fiducia vincendo le resistenze interne. La presenza di alleati ai vertici della diplomazia, della sicurezza e dell’apparato economico è infatti di fondamentale importanza per il leader cinese, che nell’ultimo decennio ha accumulato un significativo potere attraverso un capillare controllo dell’informazione, modifiche costituzionali (come l’abolizione dei due mandati presidenziali nel 2018) ed epurazione degli avversari politici attraverso sporadiche campagne anti-corruzione. Oltre ad ottenere un terzo mandato come segretario generale del Partito, il 69enne Xi potrebbe essere riconfermato anche come presidente della Commissione militare centrale. Incarichi, questi, che potrebbero preludere ad un nuovo mandato come presidente cinese, eventualmente formalizzato in occasione del Congresso nazionale del popolo del prossimo marzo. (Cip)