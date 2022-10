Usa-Onu: vicesegretario Sherman incontra inviato speciale Sahara occidentale de Mistura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato ieri a Washington l’inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Staffan de Mistura. Lo riferisce in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Durante il colloquio, il vicesegretario ha sottolineato il pieno sostegno degli Stati Uniti agli sforzi di de Mistura per far avanzare il processo politico delle Nazioni Unite in corso per il Sahara occidentale. Il vicesegretario e l'inviato personale hanno discusso dell'importanza che tutti gli interessati espandano le loro posizioni al fine di ottenere una risoluzione duratura e dignitosa del conflitto. (segue) (Was)