- Il governo ungherese ha prorogato il blocco degli interessi sui mutui fino al giugno del 2023. Lo ha reso noto il portale “InfoStart”. L’obiettivo della misura, in vigore dall’inizio di quest’anno, è di tutelare la stabilità finanziaria delle famiglie magiare in un periodo di alta inflazione. A settembre il rialzo dei prezzi ha raggiunto il 20,1 per cento anno su anno. (Vap)