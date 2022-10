© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario chiedere a Bruxelles di "rafforzare" il mercato europeo del settore dell'industria automobilistica per far fronte ai produttori cinesi. Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, a margine del Salone dell'auto di Parigi. Il dirigente ha sottolineato l'importanza di avere in Cina "le stesse condizioni" che ci sono in Europa. (Frp)