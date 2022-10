Business news: Germania, Autorità media bavarese, irrealistica fusione tra Rtl e ProSiebenSat1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro statale per i nuovi media della Baviera (Blm) considera “irrealistiche” le ipotesi di una fusione tra i gruppi televisivi tedeschi Rtl e ProSiebenSat1. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il presidente del Blm, Thorsten Schmiege, ha dichiarato: “È impensabile sul piano giuridico che Rtl e ProSiebenSat1 si fondano, guardando alla concentrazione dei media”. Per il funzionario, tale operazione “non sarebbe nemmeno possibile ai sensi del diritto della concorrenza”. L'Ufficio federale per i cartelli industriali (Bkarta) non concederebbe, dunque, l'autorizzazione. Allo stesso tempo, ha aggiunto il presidente del Blm, “quello che dobbiamo vedere è lo sviluppo dell'infrastruttura digitale, soprattutto per quanto riguarda i grandi fornitori statunitensi. In confronto, quelli nazionali sono piccoli". Secondo Schmiege, quando si tratta di cooperazione tecnica e innovazioni congiunte, “bisogna anche applicare il senso delle proporzioni nel diritto della concorrenza” e “dovrebbe essere possibile unire le forze tra i fornitori nazionali”. Né Rtl né ProsiebenSat1 hanno finora discusso specificamente di una fusione. Tuttavia, l'amministratore delegato del primo gruppo, Thomas Rabe, ha ripetutamente accennato a un possibile avvicinamento al secondo. A oggi, ProSiebenSat1 ha manifestato cautela nei confronti di tali dichiarazioni o le ha respinte. (Geb)