Business news: De Meo (Renault), vogliamo rendere vetture elettriche "accessibili" a tutti

- L'obiettivo di Renault è quello di rendere quelle elettriche deòle "vetture accessibili" a tutti. Loha detto l'amministratore delegato del gruppo, Luca de Meo all'emittente televisiva "BfmTv". In merito all'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, De Meo ha parlato di un "effetto di congiuntura". "Vale per tutto il mondo e tutti i Paesi in questo momento", soprattutto "in Europa", ha affermato il dirigente. (Frp)