Sardegna: economia del mare, Olbia prima in Italia per occupati

- E' Olbia è prima nella classifica italiana relativa agli occupati nell'economia del mare e la seconda, dopo Trieste per valore aggiunto. Lo si evince dal rapporto annuale di Unioncamere relativo alle attività economiche che si svolgono nel e sul mare, come la pesca, la cantieristica navale, la gestione di hotel, il trasporto merci. Ammontano a 1,6 miliardi i ricavi delle aziende di Olbia e della Gallura marittima orientale nell'economia del mare che danno lavoro a quasi 11mila addetti, che rappresentano il 16,8 per cento degli occupati totali; il valore aggiunto prodotto è pari a 458 milioni di euro e rappresenta il 13,9 per cento di quello complessivo a Olbia e provincia. I dati si riferiscono al 2018, l'ultimo anno in cui Unioncamere censisce la soppressa provincia di Olbia-Tempio con i suoi 26 Comuni. La maggior parte delle imprese opera nel settore delle attività sportive e ricreative (31,9 per cento del totale), in quello di alloggio e ristorazione (25,1 per cento) e nella movimentazione di merci e passeggeri (16,4 per cento). (Rsc)