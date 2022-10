Usa: elezioni Georgia, senatore Graham chiede a Corte suprema di bloccare mandato di comparizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha chiesto alla Corte suprema di bloccare il mandato di comparizione emesso nei suoi confronti dal gran giurì che sta indagando sul tentativo di rovesciare l’esito delle elezioni del 2020 in Georgia, da parte dell’ex presidente Donald Trump e dei suoi alleati. Il senatore della Carolina del Sud ha inviato una richiesta di emergenza alla Corte suprema dopo che la Corte d’appello dell’undicesimo circuito giudiziario degli Stati Uniti ha approvato una sentenza di un tribunale di grado inferiore, che in precedenza ha stabilito che il gran giurì può legalmente chiedere a Graham di testimoniare. Secondo il senatore, invece, le sue attività in Georgia nel quadro delle presidenziali del 2020 sono di tipo legislativo, e quindi protette dalla Costituzione. La Corte d’appello ha tuttavia stabilito che “le comunicazioni e il coordinamento con lo staff della campagna elettorale di Donald Trump, riguardanti le attività in Georgia e le dichiarazioni pubbliche dopo il voto”, non sono protette dalla Costituzione. Graham ha inviato una richiesta d’emergenza al giudice Clarence Thomas. (Was)