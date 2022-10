Business news: ministro Sviluppo economico Russia, manterremo il volume delle esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sarà in grado di mantenere il volume delle esportazioni e il ruolo di fornitore strategico di energia anche con l'introduzione di nuove sanzioni. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico russo Maksim Reshetnikov. "Rappresentiamo il 14 per cento della produzione mondiale di petrolio e l'11 per cento delle esportazioni mondiali; se necessario, le esportazioni saranno riorientate verso est. In generale, è impossibile bilanciare i mercati mondiali senza la Russia", ha affermato Reshetnikov in un discorso alla riunione del comitato di Bilancio della Duma di Stato (Camera bassa del Parlamento russo). Il ministro ha ricordato anche che nelle previsioni del dicastero sullo sviluppo socio-economico per i prossimi tre anni è prevista una graduale riduzione dei prezzi per le risorse energetiche russe, che tuttavia rimarranno “a un livello accettabile”. (Rum)