Usa: attivisti iraniani alla Casa Bianca, focus su sostegno di Washington alle proteste

- La direttrice del Consiglio per la politica di genere della Casa Bianca, Jennifer Klein, ha incontrato alcuni esperti ed attivisti iraniani per discutere le modalità con cui l’amministrazione Biden può continuare a sostenere le proteste che la popolazione sta portando avanti da oltre un mese, nonostante la repressione delle autorità di Teheran. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota, aggiungendo che alla riunione hanno partecipato anche rappresentanti del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa. “Le parti hanno discusso il ruolo centrale che le donne iraniane stanno giocando nella mobilitazione dei cittadini, che stanno protestando contro la brutalità del governo”, si legge nella nota. I presenti hanno anche discusso gli strumenti diplomatici ed economici che gli Stati Uniti hanno a disposizione per sostenere le proteste. (Was)