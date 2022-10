Business news: Hyundai Motor potrebbe vendere il suo stabilimento in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili sudcoreano Hyundai Motor starebbe valutando la possibilità di vendere il proprio stabilimento produttivo in Russia, attualmente inattivo a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della carenza di componenti ad alto contenuto tecnologico dovuta alle sanzioni imposte al Paese. Lo riferisce il quotidiano "Dong-a Ilbo", secondo cui Hyundai ha recentemente sottoposto alla dirigenza un rapporto che analizza le prospettivi future delle attività in Russia alla luce del difficile ambiente operativo locale. Prima dell'inizio del conflitto in Ucraina, Hyundai Motor assemblava in Russia circa 200mila veicoli all'anno, pari a circa il 4 per cento della sua capacità produttiva globale. (Git)