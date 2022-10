Business news: Spagna, settore costruzioni chiede introduzione meccanismo revisione prezzi dei materiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle costruzioni spagnolo ha espresso preoccupazione per il decollo del piano di investimenti da quasi 6 miliardi di euro per il recupero degli alloggi nell'ambito dei fondi europei Next Generation Eu. Fonti imprenditoriali consultate dal quotidiano "Cinco Dias" chiedono al governo un meccanismo di revisione dei prezzi dei materiali simile a quello applicato alle opere pubbliche. La volatilità del prezzo delle materie prime è diventata un peso che ne mette a rischio l'esecuzione, secondo l'associazione dei produttori di materiali da costruzione (Cepco). La questione ha iniziato a essere discussa tre settimane fa e sarà nuovamente affrontata in un prossimo incontro tra i rappresentanti del ministero dei Trasporti, delle regioni e della Cepco, a cui potrebbero aggiungersi altre associazioni di settore. Un'altra lamentela diffusa è la mancanza di chiarezza negli incentivi fiscali che accompagnano il piano. A questo proposito, la Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) sta studiando in dettaglio se il disegno di legge sul bilancio generale dello Stato del prossimo anno includa questi bonus per incentivare le ristrutturazioni. (Spm)