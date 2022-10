Business news: Spagna, governo destinerà 221 milioni di euro per favorire digitalizzazione delle regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo trasferirà all'inizio del 2023 alle regioni 221 milioni di euro di aiuti per favorire il rafforzamento della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", lo ha annunciato in commissione Bilancio la sottosegretaria per la Digitalizzazione e l'Intelligenza Artificiale, Carme Artigas, spiegando che l'esecutivo intende trasferire circa un miliardo di euro agli enti locali nei prossimi tre anni per questi scopi. Artigas, inoltre, ha sottolineato che il governo prevede di selezionare e assegnare i 500 milioni di euro per progetti innovativi a livello regionale entro la fine dell'anno, oltre a lanciare molto presto un bando per una serie di enti di formazione per migliorare le competenze digitali nelle piccole e medie imprese (Pmi). La sottosegretaria ha spiegato nel corso del suo intervento che le risorse complessive previste nel bilancio per il 2023 destinate alla digitalizzazione ammontano a circa 2,7 miliardi di euro, un importo simile a quello dello scorso anno, di cui circa il 90 per cento proverrà dal fondi europei. (Spm)