Business news: fonti stampa, Repsol ed Engie presentano offerta di 750 milioni per spagnola Asterion

- La petrolifera spagnola Repsol e la francese Engie hanno presentato un'offerta per l'acquisto dell'azienda spagnola di energie rinnovabili Asterion Energies in un'operazione che potrebbe aggirarsi a 750 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo "Cinco Dias", fino a questo momento le due aziende hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni. Asterion Energies è di proprietà del fondo di private equity Asterion, e possiede impianti eolici e solari in Spagna, Francia e Italia, con 6 gigawatt (GW) di capacità rinnovabile in fase di sviluppo. Se completata, l'operazione rafforzerebbe l'impegno di Repsol nella decarbonizzazione, in linea con il piano strategico presentato dalla società. Infatti, il mese scorso Repsol ha ceduto al fondo Eig una partecipazione nella sua divisione di esplorazione e produzione che ha comportato l'iniezione di 3,43 miliardi in contanti per rafforzare la transizione energetica. Il suo obiettivo è raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 e una riduzione del 75 per cento delle emissioni nel periodo dal 2016 al 2030. Per Engie sarebbe la seconda grande operazione nel settore delle energie rinnovabili nel breve periodo, dopo che l'anno scorso ha acquisito il 40 per cento del portafoglio di parchi eolici di Aeolia, una joint venture con Credit Agricole valutata circa 2 miliardi di euro. (Spm)