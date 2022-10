Business news: Spagna, per Atresmedia nei primi nove mesi 2022 utile di 74,8 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo editoriale spagnolo Atresmedia nei primi nove mesi del 2022 ha ottenuto un utile di 74,8 milioni di euro, il 6,3 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i conti presentati oggi da Atresmedia alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv), il suo fatturato si è attestato a 654,4 milioni a settembre, l'1,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è sceso del 3 per cento a 116,6 milioni. (Spm)