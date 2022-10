Business news: Regno Unito, con aumento dei prezzi del gas torna a crescer l'interesse per il Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Dopo anni di calo degli investimenti nelle infrastrutture del Mare del Nord, l'aumento dei prezzi del gas sta suscitando una nuova ondata di interesse per le attività di esplorazione sulla piattaforma continentale del Regno Unito. Come riferisce il quotidiano “Financial Times”, lo scorso marzo sono state aperte per la prima volte valvole di un gasdotto offshore situato a circa 50 chilometri dalla costa del Norfolk che trasporta gas perforato a oltre 2 mila metri sotto il fondo del mare. A guidare il rinnovato interesse per le riserve del Mare del Nord sono soprattutto aziende come Iog, Neptune, Kistos e Serica, più piccole delle grandi major petrolifere britanniche. "C'è molto più interesse nell'esplorazione del gas del Mare del Nord", ha affermato Ashley Kelty, analista di Panmure Gordon. “Le piccole scoperte ritenute antieconomiche ora valgono la pena e le aziende stanno pensando: 'Quanto velocemente possiamo svilupparlo?'. Le aziende stanno esaminando vecchie superfici ritenute improduttive e stanno valutando cosa riescono a trovare", ha aggiunto Gordon. L'amministratore delegato di Iog, Andrew Hockey, ha affermato che la società mira ad "aumentare la produzione a breve termine tramite le infrastrutture esistenti per sostenere la sicurezza energetica durante la stagione invernale". (Rel)