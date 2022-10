Business news: Spagna, produzione di calcestruzzo cala del 7,6 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2022, la produzione di calcestruzzo in Spagna ha raggiunto i 6,3 milioni di metri cubi con un calo del 7,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Associazione nazionale spagnola dei produttori di calcestruzzo preconfezionato (Anefhop). Tra i fattori che hanno causato questo calo ci sono l'aumento dei costi dei progetti di costruzione e il gran numero di gare d'appalto deserte a causa dell'inflazione, che ha portato all'abbandono dei contratti e alla sospensione dei progetti. La guerra in Ucraina e l'incertezza economica ad essa associata hanno causato un rallentamento della produzione nel primo trimestre dell'anno, proseguito tra aprile e giugno. Di conseguenza, Anefhop ha modificato le sue previsioni e ora si aspetta che il settore chiuda l'anno con un calo del 5 per cento. (Spm)