Brasile: fatturazione settore turismo +32,9 per cento nell'ultimo anno (2)

- Secondo FecomercioSP, la ripresa è stata garantita della domanda di viaggio da parte delle famiglie che, dopo il rallentamento per la pandemia hanno ripreso a pianificare i viaggi, e da parte delle imprese che hanno riscaldato il settore dei jet privati. Secondo i dati, nonostante un aumento del 50 per cento dei biglietti aerei in un anno, le vendite continuano a crescere, con il numero di passeggeri trasportati ad agosto che raggiunge i 7,29 milioni di persone. Il numero è superiore del 30 per cento rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2021 e si avvicina ai 7,9 milioni registrati nello stesso periodo del 2019. (segue) (Brb)