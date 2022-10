Etiopia: Blinken, bene colloqui di pace mediati da Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente la partenza dei negoziati di pace tra il governo etiope e le autorità della regione del Tigray, con la mediazione dell’Unione africana. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Ringraziamo il Sudafrica per aver accettato di ospitare i negoziati, e siamo pronti ad aiutare l’Unione africana a raggiungere un accordo che ponga fine alla violenza in Etiopia, per il bene della popolazione”, ha detto, sottolineando la preoccupazione di Washington per “la perdita di vite umane, la distruzione e gli abusi dei diritti umani che sono stati registrati dopo la scadenza della tregua ad agosto”. (Was)