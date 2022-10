Usa: Twitter cerca di rassicurare dipendenti dopo voci su tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter sta cercando di rassicurare i dipendenti dopo le recenti voci sui possibili tagli al personale che potrebbero seguire l’acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk, dopo che la Corte di cancelleria del Delaware ha concesso al fondatore di Tesla e ai vertici della società fino a venerdì 28 ottobre per concludere l’accordo. In base ad una ricostruzione del “Washington Post”, Musk ha intenzione di tagliare fino al 75 per cento della forza lavoro della piattaforma dopo l’acquisizione. Se tale prospettiva dovesse concretizzarsi, i circa 7.500 dipendenti della società sarebbero ridotti a poco più di duemila. Dopo le indiscrezioni, il consigliere generale di Twitter, Sean Edgett, ha inviato un messaggio ai dipendenti, affermando che allo stato attuale non sono in programma tagli al personale. “Non abbiamo alcuna conferma su quelli che saranno i piano dell’acquirente dopo l’operazione, e invitiamo tutti i dipendenti a non lasciarsi condizionare da indiscrezioni di stampa”, si legge nel messaggio. (Was)