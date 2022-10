Ucraina: Romania, lavoratori Ford Craiova in disoccupazione tecnica per carenza di semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del mercato dei semiconduttori manda, ancora una volta, in disoccupazione tecnica i dipendenti Ford Craiova, in Romania. Questa settimana i dipendenti rimarranno a casa e riceveranno il 78 per cento del loro stipendio. Lavorerà solo il personale essenziale secondo quanto riferisce l'agenzia romena d'informazione "Digi 24". Il problema persiste dall'anno scorso e da allora la produzione nello stabilimento di Craiova è stata interrotta più volte. L'ultima volta è stata a maggio, quando, anche a causa della crisi dei semiconduttori, l'azienda ha lasciato a casa per una settimana la maggior parte dei suoi dipendenti. Ford ha investito circa 2 miliardi di euro in Craiova e ha prodotto oltre un milione di veicoli e oltre 1,5 milioni di motori dall’acquisizione nel 2008. Attualmente, lo stabilimento Ford di Craiova produce in parallelo il modello Puma, il modello EcoSport ma anche il motore 1.0 EcoBoost. Ford ha annunciato a marzo che la produzione del piccolo Suv Ford EcoSport terminerà entro la fine di quest'anno, poiché lo stabilimento di Craiova si concentrerà sempre più sulla produzione di veicoli commerciali ed elettrici. Il 14 marzo la società Ford ha annunciato che la joint venture Ford Otosan rileverà lo stabilimento Ford di Craiova, a partire dal terzo trimestre del 2022, a seguito di un trasferimento di proprietà. (Rob)