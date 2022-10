Business news: Skoda si aspetta da Volskwagen decisione su “megafabbrica” di batterie entro fine 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Skoda Auto si aspetta che la casa madre Volkswagen prende una decisione sul sito in cui costruire una “megafabbrica” di batterie per auto elettriche entro la fine del 2022. Lo ha riferito l’amministratore delegato di Skoda, Klaus Zellmer. Lo ha dichiarato parlando a un forum economico ceco-tedesco a Praga. “Penso e spero che tutti nella Repubblica Ceca si uniscano a noi nella lotta per questo importante pezzo del puzzle della trasformazione di un’industria importante”, ha affermato Zellmer. La Repubblica Ceca è uno dei Paesi in cui potrebbe sorgere lo stabilimento di Volkswagen. Altri luoghi candidati si trovano in Ungheria e in Polonia. (Vap)