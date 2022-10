Business news: Russia, governo stanzierà 15 miliardi di rubli per attrezzature per fabbriche di aeromobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe stanzieranno 15 miliardi di rubli (circa 250 milioni euro) a sostegno delle fabbriche di aeromobili, in particolare quelle in grado di produrre gli aerei Irkut Ms-21. Lo ha affermato il primo ministro russo Mikhail Mishustin durante un contro con i suoi vicepremier. "Nell'ambito del piano sulle priorità a sostegno dell'economia, abbiamo previsto delle misure per lo sviluppo delle industrie ad alta tecnologia, tra cui l'assistenza alle fabbriche di aeromobili con attrezzature moderne in modo che, facendo affidamento sulla propria base operativa, possano offrire prodotti di qualità", ha detto Mishustin. Secondo il premier russo, “il primo lotto di attrezzature sarà appaltato quest'anno, mentre il resto entro i prossimi tre". (Rum)