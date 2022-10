Usa: Casa Bianca, stop a cancellazione debito studentesco è temporaneo, cittadini facciano richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte d’appello dell’ottavo circuito giudiziario degli Stati Uniti, che ha bloccato temporaneamente la partenza del piano dell’amministrazione Biden per cancellare il debito studentesco dei cittadini, non impedisce alle persone di avanzare comunque la richiesta. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Anzi, incoraggiamo tutti quelli che ne hanno diritto ad unirsi ai 22 milioni di cittadini che hanno già fatto richiesta presso il dipartimento dell’Istruzione”, ha detto, aggiungendo che il fermo disposto dal tribunale non impedirà nemmeno di valutare e processare le domande di condono. “Inoltre, la disposizione non ha annullato la sentenza precedente che ha respinto la richiesta di bloccare il piano: ha semplicemente sospeso il condono fino a che non avrà preso una decisione”, ha precisato la portavoce. (Was)