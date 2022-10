Business news: Bulgaria, indice d’inflazione supera il 18 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice dell’inflazione in Bulgaria era pari al 18,7 per cento su base annua a settembre. Lo riferisce l’Istituto bulgaro di statistica, secondo quanto rilancia l’emittente radiofonica “Bnr”. Il tasso dell’inflazione è cresciuto così per il 19mo mese consecutivo. Ad agosto l’indice era pari al 17,7 per cento, mentre quello di settembre rappresenta il record raggiunto dall’inflazione dal 1998 a oggi. A settembre i prezzi per l'istruzione sono quelli che hanno visto il maggiore aumento (più 5,4 per cento), seguiti da quelli di alloggi, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (più 4,2 per cento), e prodotti alimentari (più 2,3 per cento). (Seb)