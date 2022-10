Business news: Regno Unito, per Bp accordo con statunitense Archaea per acquisto energia a basse emissioni CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica britannica Bp ha annunciato la più grande acquisizione di energia a basse emissioni di CO2 da Archaea Energy, produttore di biogas quotato negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalla società, l'accordo aumenterebbe immediatamente i volumi di fornitura di biogas di Bp del 50 per cento e fornirebbe una piattaforma di sviluppo di oltre 80 progetti che potrebbero quintuplicare i volumi entro il 2030. Archaea, che si definisce come uno dei principali produttori di gas naturale rinnovabile negli Stati Uniti, produce il combustibile a basse emissioni di CO2 trattando i rifiuti organici provenienti dalle discariche e dall'industria agricola. Bp pagherà 3,3 miliardi di dollari per l’acquisto. Fondata dai proprietari di una discarica a Pittsburgh, Archaea ha 50 impianti che consentono di produrre circa 6 mila barili di petrolio equivalente al giorno. L'accordo è ancora soggetto all'approvazione delle autorità di regolamentazione e degli azionisti di Archaea. (Rel)