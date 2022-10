Governo: Casellati, accolgo con orgoglio ed emozione mio incarico a Riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho accolto con grande orgoglio ed emozione l’incarico di ministro per le Riforme istituzionali. Desidero ringraziare il presidente Mattarella, il premier Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi per la fiducia”. Lo scrive su Twitter Maria Elisabetta Alberti Casellati, nuovo ministro per le Riforme istituzionali. (Rin)