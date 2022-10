Business news: presidente Tsmc, tensioni con la Cina pongono "seri problemi" a industria semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le crescenti tensioni sperimentate da Taiwan e dagli Stati Uniti nel rapporto con la Cina comportano "problematiche più serie" per l'industria globale dei semiconduttori. Lo ha dichiarato il presidente della multinazionale Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), Mark Liu, intervenendo alla conferenza annuale indetta dall'associazione taiwanese di categoria. "La guerra commerciale Usa-Cina e l'aumento delle tensioni attraverso lo Stretto hanno comportato problematiche più serie per tutte le industrie, inclusa quella dei semiconduttori", ha detto Liu, notando come negli ultimi anni la Cina "non abbia mai smesso di promuovere" il processo nazionale di progettazione, produzione e imballaggio dei chip. Il presidente di Tsmc ha dunque sottolineato la necessità di varare "misure più concrete e costruttive" da parte dell'industria, del governo e del mondo accademico taiwanese, che dovrebbero investire nell'innovazione, nella ricerca e nella formazione dei talenti "per mantenere i vantaggi critici (guadagnati) dall'industria locale dei semiconduttori". Liu ha inoltre stimato che il valore del comparto taiwanese dei semiconduttori aumenterà di un quinto rispetto al 2021, soprattutto per effetto delle tensioni geopolitiche e l'attrito commerciale sino-statunitense. (Cip)