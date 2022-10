Brasile: candidato Bolsonaro riceve sostegno elettorale fa lottatori arti marziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile e candidato alla rielezione, Jair Bolsonaro, ha incassato il sostegno elettorale di alcuni importanti nomi delle arti marziali come Minotauro, José Aldo, Mauricio Shogun, Wanderlei Silva e André Pederneiras. Gli atleti hanno incontrato il capo dello Stato nel corso di un evento a San Paolo. "Ti consideriamo qui come una cintura nera, ciascuno nella propria area, ma ti consideriamo una cintura nera nella tua arte. Siamo molto felici di tutto ciò che stai facendo per il nostro paese", ha affermato Fabrício Werdum, ex campione dei pesi massimi di arti marziali miste (Mma). Bolsonaro ha ricevuto in dono una cintura e guanti da combattimento. (Brb)