Ucraina: ministra Esteri francese, utilizzo droni contro obiettivi civili è crimine di guerra

- L'utilizzo di droni iraniani contro obiettivi e infrastrutture civili in Ucraina, da parte dei militari russi, rappresenta non solo una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma anche un crimine di guerra: per questo motivo, i Paesi europei hanno adottato le ultime sanzioni. Lo ha detto la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, durante una conferenza stampa a Washington insieme al segretario di Stato Usa, Antony Blinken. (Was)