Usa: tribunale blocca temporaneamente la cancellazione del debito studentesco

- La Corte d’appello dell’ottavo circuito giudiziario degli Stati Uniti ha sospeso temporaneamente la partenza del piano del governo federale per la cancellazione del debito studentesco, voluto dal presidente Joe Biden. Il tribunale ha disposto un fermo amministrativo mentre esaminerà la richiesta avanzata da sei Stati a guida repubblicana, che hanno chiesto di annullare la strategia per la cancellazione del debito studentesco. La Corte ha anche chiesto all’amministrazione di non iniziare a cancellare i debiti fino a che non avrà concluso la sua revisione. La decisione arriva solo un giorno dopo che un tribunale di grado inferiore ha respinto la richiesta dei sei Stati repubblicani. (Was)