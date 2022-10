Usa: cittadini etiopi potranno chiedere permesso di lavoro in base al programma Tps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale consentirà ai cittadini etiopi che si trovano negli Stati Uniti di richiedere un permesso di lavoro e il rinvio del rimpatrio, alla luce della guerra civile attualmente in corso nel Paese africano. Il segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, ha annunciato di avere inserito l’Etiopia nel programma Tps (Stato di protezione temporanea), che consente ai cittadini di Paesi in cui sono in corso conflitti armati o disastri naturali di rimanere e lavorare negli Stati Uniti. “Siamo ben consapevoli della situazione straordinaria che l’Etiopia sta vivendo a causa della guerra civile, e il dipartimento per la Sicurezza interna è pronto ad aiutare chi ha bisogno”, ha detto Mayorkas in una nota. (Was)