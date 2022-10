Business news: elettromobilità, Foxconn espanderà produzione in Thailandia e Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso taiwanese dell'elettronica Foxconn, che sta approntando il debutto nel settore dell'elettromobilità, intende espandere la produzione di auto elettriche in Thailandia, negli Stati Uniti e Taiwan in aggiunta alla Cina, così da diversificare le attività oltre l'assemblaggio degli iPhone di Apple e ridurre la dipendenza dai propri stabilimenti nella Cina continentale. Foxconn ha presentato due prototipi di auto elettriche - un pickup e un crossover - in occasione del suo evento tecnologico annuale. Il presidente della compagnia, Young Liu, ha spiegato che l'azienda punta ad avviare la produzione in massa delle vetture nel 2024, tramite un partenariato con Yulon Motor. (Cip)