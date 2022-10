Business news: cinese Huawei istituirà primo centro europeo di servizi cloud in Irlanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei investirà 150 milioni di euro nella costruzione di un centro di servizi cloud a Dublino, in Irlanda. Lo riporta l'emittente statale "Cgtn", aggiungendo che il progetto in questione è il primo del suo genere intrapreso da Huawei in Europa. Il centro per i servizi cloud creerà 200 nuovi posti di lavoro nell'arco di cinque anni e sosterrà l'espansione delle imprese irlandesi nei mercati globali, secondo quanto riferito dalla multinazionale in una nota. Huawei è presente in Irlanda dal 2004. Le sue attività servono oltre tre milioni di persone e hanno creato oltre 900 posti di lavoro diretti e indiretti nel Paese, secondo la filiale irlandese della multinazionale. (Cip)