Onu: donne mediatrici protagoniste di un evento organizzato dall’Italia alle Nazioni Unite (3)

- Un accordo di pace, ha continuato, ha il 20 per cento in più di probabilità di durare almeno due anni e il 35 per cento in più di durare 15 anni quando le donne sono incluse nei processi di pace. Nonostante tali evidenze ampiamente documentate, a livello mondiale sono donne soltanto il 13 per cento dei mediatori, il 6 per cento dei negoziatori e il 6 per cento dei firmatari degli accordi di pace. Quattro su cinque accordi di pace ignorano la dimensione di genere, non includendo alcuna donna mediatrice o firmataria. "Creare spazi per le donne nel settore della mediazione richiede investimenti mirati, e maggiori risorse per la loro formazione", questo il messaggio emerso dal tavolo. L'inclusione delle donne nei processi di pace è uno dei temi prioritari del tradizionale impegno italiano all'Onu per l'uguaglianza di genere. Per questo l'Italia ha incrementato nel 2022 il sostegno finanziario a Un Women, cui nel gennaio 2023 assumerà la vicepresidenza del consiglio direttivo. (Was)