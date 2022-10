Iran: leader sunnita Abdolhamid accusa guida suprema Khamenei del massacro in Balucistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il principale esponente religioso sunnita iraniano, Molavi Abdolhamid, ha accusato Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica islamica, e altri funzionari del regime teocratico sciita per il massacro avvenuto in Balucistan il 30 settembre scorso. Un’inchiesta del “New York Times” ha appurato che tra le 66 e le 92 persone sono state uccise quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sui manifestanti di Zahedan, capoluogo della provincia di Sistan e Balucistan, al confine con il Pakistan. Secondo Abdolhamid, citato dall’emittente televisiva dell’opposizione “Iran International”, con sede a Londra, il governo può eludere le sue responsabilità della carneficina, difendo una “pura bugia” la versione degli eventi delle autorità della Repubblica Islamica, che attribuiscono la colpa della strage a separatisti della minoranza baluchi e gruppi militanti. La repressione è scattata al termine della preghiera del venerdì, quando dissidenti e fedeli sono scesi in piazza a centinaia per protestare contro il regime. Nel filmato, girato nelle prime ore del mattino di sabato primo ottobre e pubblicato da “Agenzia Nova” lo stesso giorno, si vedono le conseguenze delle violenze, con auto distrutte e edifici in fiamme. (segue) (Res)