Iran: leader sunnita Abdolhamid accusa guida suprema Khamenei del massacro in Balucistan (2)

- L’organizzazione non governativa Amnesty International ha calcolato che almeno 82 persone sono state uccise durante la repressione da parte delle forze di sicurezza iraniane nella città di Zahedan. Secondo l’Ong, almeno 66 beluci (minorenni compresi) sono stati uccisi dalle forze di sicurezza il 30 settembre, mentre altre 16 persone sono state uccise nei giorni successivi. Le proteste sono iniziate intorno alle 12 ora locale dopo la preghiera del venerdì, con centinaia di persone che si sono riversate per le strade della città dirigendosi verso una stazione di polizia per condannare lo stupro di una ragazza da parte di un comandante provinciale delle forze di sicurezza. Le forze di sicurezza iraniane avrebbero aperto il fuoco sui manifestanti per disperdere la folla, mentre secondo i media governativi di Teheran, l’attacco sarebbe avvenuto in risposta a colpi d’arma da fuoco esplosi da uomini infiltrati tra le proteste. (segue) (Res)