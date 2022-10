Brasile: ministro Esteri a colloqui con omologo irlandese, focus su rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, ha parlato oggi al telefono l'omologo irlandese, Simon Coveney, per affrontare le principali questioni bilaterali all'ordine del giorno. Lo riferisce ministero in un comunicato su Twitter. "Il ministro ha ribadito la sua richiesta di sostenere la candidatura del professor Leonardo Caldeira Brant alla Corte internazionale di giustizia, alle elezioni che si terranno il prossimo 4 novembre", si legge nella nota. "Nell'ambito della diplomazia sanitaria, il ministro ha ringraziato il governo irlandese per le donazioni di 47.000 dosi di medicinali per i pazienti affetti da Covid-19", prosegue il comunicato. Le relazioni diplomatiche tra Brasile e Irlanda sono state stabilite nel 1975. Dal qual momento "i due Paesi hanno mantenuto un partenariato dinamico in diversi settori, come la scienza, la tecnologia, l'innovazione e l'istruzione", ricorda la nota. Il mese scorso si è svolta a Dublino la quarta riunione di consultazione politica bilaterale. Gli investimenti irlandesi in Brasile sono stati lo scorso anno pari a 2,2 miliardi di dollari, con particolare attenzione all'agroalimentare e all'alimentazione, alla nutrizione sportiva, ai servizi di informazioni sul credito, agli imballaggi e ai prodotti per il settore petrolifero. (Brb)